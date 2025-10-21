Drei Firmen fusionieren im Erzgebirge zu Großbetrieb – IG-Metall-Chefin äußert Sorge um Osten

Stollberg
Drei Unternehmen in Niederdorf bündeln ihre Kräfte. Bald wird über die weitere Tarifbindung verhandelt. Die ist in der Region rar. Was auch die Bundesvorsitzende der IG-Metall umtreibt – aus einem speziellen Grund.
Dirk Franke isst bei der Arbeit mittags gern gemischten Salat. Rund 1,50 Euro muss er dafür bezahlen, den Hauptteil trägt die Firma. Außerdem sind Frühstück und Getränke kostenlos. „Das ist schon ein Benefit, den man würdigen muss“, sagt der Diplom-Ingenieur, der seit rund zehn Jahren bei der SKS Kontakttechnik in Niederdorf arbeitet....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.