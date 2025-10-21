Drei Firmen fusionieren im Erzgebirge zu Großbetrieb – IG-Metall-Chefin äußert Sorge um Osten

Drei Unternehmen in Niederdorf bündeln ihre Kräfte. Bald wird über die weitere Tarifbindung verhandelt. Die ist in der Region rar. Was auch die Bundesvorsitzende der IG-Metall umtreibt – aus einem speziellen Grund.

Dirk Franke isst bei der Arbeit mittags gern gemischten Salat. Rund 1,50 Euro muss er dafür bezahlen, den Hauptteil trägt die Firma. Außerdem sind Frühstück und Getränke kostenlos. „Das ist schon ein Benefit, den man würdigen muss“, sagt der Diplom-Ingenieur, der seit rund zehn Jahren bei der SKS Kontakttechnik in Niederdorf arbeitet.... Dirk Franke isst bei der Arbeit mittags gern gemischten Salat. Rund 1,50 Euro muss er dafür bezahlen, den Hauptteil trägt die Firma. Außerdem sind Frühstück und Getränke kostenlos. „Das ist schon ein Benefit, den man würdigen muss“, sagt der Diplom-Ingenieur, der seit rund zehn Jahren bei der SKS Kontakttechnik in Niederdorf arbeitet....