„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an

Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?

Falk Langer hält einen Steckverbinder in der Hand, Baugröße M12. Unspektakulär wirkt das Teil, doch es ist ein Verkaufsschlager. „Die finden sich praktisch in jeder Maschine“, sagt der Erzgebirger. Millionenfach werden sie in Niederdorf gefertigt, seit diesem Jahr in den Hallen der Pulsotronic GmbH. Das auf Sensor- und Anschlusstechnik... Falk Langer hält einen Steckverbinder in der Hand, Baugröße M12. Unspektakulär wirkt das Teil, doch es ist ein Verkaufsschlager. „Die finden sich praktisch in jeder Maschine“, sagt der Erzgebirger. Millionenfach werden sie in Niederdorf gefertigt, seit diesem Jahr in den Hallen der Pulsotronic GmbH. Das auf Sensor- und Anschlusstechnik...