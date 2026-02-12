MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • „Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an

Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen. Bild: Georg Dostmann
Katja Schneider und Falk Langer, beide gehören zur Geschäftsführung, haben den Fusionsprozess begleitet.
Katja Schneider und Falk Langer, beide gehören zur Geschäftsführung, haben den Fusionsprozess begleitet. Bild: Georg Dostmann
Der Standort in Niederdorf mit seinen fünf Hallen verfügt über rund 32.000 Quadratmeter Nutzfläche.
Der Standort in Niederdorf mit seinen fünf Hallen verfügt über rund 32.000 Quadratmeter Nutzfläche. Bild: Patrick Eichler
Verteiler für Stromkabel gehören zu den Produkten, die in Niederdorf hergestellt werden.
Verteiler für Stromkabel gehören zu den Produkten, die in Niederdorf hergestellt werden. Bild: Georg Dostmann
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen. Bild: Georg Dostmann
Katja Schneider und Falk Langer, beide gehören zur Geschäftsführung, haben den Fusionsprozess begleitet.
Katja Schneider und Falk Langer, beide gehören zur Geschäftsführung, haben den Fusionsprozess begleitet. Bild: Georg Dostmann
Der Standort in Niederdorf mit seinen fünf Hallen verfügt über rund 32.000 Quadratmeter Nutzfläche.
Der Standort in Niederdorf mit seinen fünf Hallen verfügt über rund 32.000 Quadratmeter Nutzfläche. Bild: Patrick Eichler
Verteiler für Stromkabel gehören zu den Produkten, die in Niederdorf hergestellt werden.
Verteiler für Stromkabel gehören zu den Produkten, die in Niederdorf hergestellt werden. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?

Falk Langer hält einen Steckverbinder in der Hand, Baugröße M12. Unspektakulär wirkt das Teil, doch es ist ein Verkaufsschlager. „Die finden sich praktisch in jeder Maschine“, sagt der Erzgebirger. Millionenfach werden sie in Niederdorf gefertigt, seit diesem Jahr in den Hallen der Pulsotronic GmbH. Das auf Sensor- und Anschlusstechnik...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
Drei Firmen fusionieren im Erzgebirge zu Großbetrieb – IG-Metall-Chefin äußert Sorge um Osten
Die IG-Metall-Bundesvorsitzende Christiane Benner, mit Pulsotronic-Prokurist Raoul Scheidhauer, schaute Mitarbeiterin Kathleen Sonntag beim Verguss von Sensoren zu.
Drei Unternehmen in Niederdorf bündeln ihre Kräfte. Bald wird über die weitere Tarifbindung verhandelt. Die ist in der Region rar. Was auch die Bundesvorsitzende der IG-Metall umtreibt – aus einem speziellen Grund.
Michael Urbach
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
19.09.2025
4 min.
Gantner Instruments in Zwönitz erweitert Produktion für den Weltmarkt: „Wir sprechen hier zwölf Sprachen“
Geschäftsführer Jörg Scholz und Fertigungsleiter Lars Günther in der neuen Lagerhalle von Gantner Instruments.
Photovoltaik-Anlagen in Litauen, Elektrifizierung in Angola: Auf der ganzen Welt sind elektronische Bauteile aus Zwönitz im Einsatz. Eine Millioneninvestition soll noch mehr Wachstum bringen.
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel