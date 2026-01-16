Ein Tribut an Bruce Springsteen: Restkarten für Konzert in Mitteldorf erhältlich

Die East Street Band bringt Bruce Springsteens Hits diesen Sonnabend nach Mitteldorf. Ein Abend voller Musik erwartet die Besucher.

Diesen Sonnabend gastiert die East Street Band in Mitteldorf. Die Musiker haben die Hits von Bruce Springsteen im Gepäck und werden wieder drei Stunden das volle Programm des Altmeisters liefern, heißt es von den Organisatoren. Veranstalter ist der Förderkreis Turnhalle Mitteldorf, der das Konzert ehrenamtlich organisiert und den Erlös dem...