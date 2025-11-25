Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Einbrecher waren in einem Einfamilienhaus zugange. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Einbrecher waren in einem Einfamilienhaus zugange. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Stollberg
Erzgebirge: Einbrecher nehmen Geldbörse mit
Redakteur
Von Holk Dohle
Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Einfamilienhaus in Stollberg aufgebrochen. Sie gelangten durch gewaltsames Öffnen der Haustür ins Gebäude.

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Einfamilienhaus an der Straße Zu den Teichen in Stollberg aufgebrochen und dabei eine Geldbörse gestohlen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz gelangten die Täter im Zeitraum zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag ,6 Uhr, durch gewaltsames Öffnen der Haustür in das Gebäude. Mit...
