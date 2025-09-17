Hochkultur und Suppentopf: Warum ein bayerischer Stadel jetzt im Erzgebirge steht

Als Bretterhaufen lag die Scheune auf der Wiese hinterm Bauernhof Ziegs. Mühevoll wurde sie wieder aufgebaut. Das ist Kunst - und eine Geschichte von Niedergang und Neuanfang.

Als um 8.30 Uhr die Sonne die Regenwolken durchbricht, ist Diana Ziegs schon seit vier Stunden wach. Wie jeden Tag. Gegen 5 Uhr bekommen die Tiere auf ihrem Hof in Jahnsdorf Futter: „100 Rinder, 60 Schweine, etwas mehr als 20 Schafe. Dazu Hühner und Hasen“, zählt sie auf, während sie das vielleicht drei Meter hohe Scheunentor aufstemmt. In... Als um 8.30 Uhr die Sonne die Regenwolken durchbricht, ist Diana Ziegs schon seit vier Stunden wach. Wie jeden Tag. Gegen 5 Uhr bekommen die Tiere auf ihrem Hof in Jahnsdorf Futter: „100 Rinder, 60 Schweine, etwas mehr als 20 Schafe. Dazu Hühner und Hasen“, zählt sie auf, während sie das vielleicht drei Meter hohe Scheunentor aufstemmt. In...