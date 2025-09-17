Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Volksfest statt Vernissage: Mit dem 1. Jahnsdorfer Suppenfest feiern Diana und Peter Ziegs die Eröffnung der Scheune.
Volksfest statt Vernissage: Mit dem 1. Jahnsdorfer Suppenfest feiern Diana und Peter Ziegs die Eröffnung der Scheune. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Stollberg
Hochkultur und Suppentopf: Warum ein bayerischer Stadel jetzt im Erzgebirge steht
Von Ulrike Abraham
Als Bretterhaufen lag die Scheune auf der Wiese hinterm Bauernhof Ziegs. Mühevoll wurde sie wieder aufgebaut. Das ist Kunst - und eine Geschichte von Niedergang und Neuanfang.

Als um 8.30 Uhr die Sonne die Regenwolken durchbricht, ist Diana Ziegs schon seit vier Stunden wach. Wie jeden Tag. Gegen 5 Uhr bekommen die Tiere auf ihrem Hof in Jahnsdorf Futter: „100 Rinder, 60 Schweine, etwas mehr als 20 Schafe. Dazu Hühner und Hasen“, zählt sie auf, während sie das vielleicht drei Meter hohe Scheunentor aufstemmt. In...
Mehr Artikel