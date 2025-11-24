Krimiwandern im Erzgebirge: Wie ein rätselhafter Einbruch Besucher anlocken soll

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick in die Natur – und aufs Telefon: Beim Krimiwandern folgt man Hinweisen über einen QR-Code. Gina Schultz, Mandy Fleischer und Susann Weist (von links) haben sich das ausgedacht.
Blick in die Natur – und aufs Telefon: Beim Krimiwandern folgt man Hinweisen über einen QR-Code. Gina Schultz, Mandy Fleischer und Susann Weist (von links) haben sich das ausgedacht. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Auf den Hinweistafeln gibt es einiges zu entdecken: Sogar Nachrichtenbeiträge haben die vier Initiatoren bei einem Radiosender einsprechen lassen.
Auf den Hinweistafeln gibt es einiges zu entdecken: Sogar Nachrichtenbeiträge haben die vier Initiatoren bei einem Radiosender einsprechen lassen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Die Route ist ausgeschildert, kann aber auch über die Plattform Komoot verfolgt werden.
Die Route ist ausgeschildert, kann aber auch über die Plattform Komoot verfolgt werden. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Über QR-Codes gelangt man zu den Hinweisen.
Über QR-Codes gelangt man zu den Hinweisen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Blick in die Natur – und aufs Telefon: Beim Krimiwandern folgt man Hinweisen über einen QR-Code. Gina Schultz, Mandy Fleischer und Susann Weist (von links) haben sich das ausgedacht.
Blick in die Natur – und aufs Telefon: Beim Krimiwandern folgt man Hinweisen über einen QR-Code. Gina Schultz, Mandy Fleischer und Susann Weist (von links) haben sich das ausgedacht. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Auf den Hinweistafeln gibt es einiges zu entdecken: Sogar Nachrichtenbeiträge haben die vier Initiatoren bei einem Radiosender einsprechen lassen.
Auf den Hinweistafeln gibt es einiges zu entdecken: Sogar Nachrichtenbeiträge haben die vier Initiatoren bei einem Radiosender einsprechen lassen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Die Route ist ausgeschildert, kann aber auch über die Plattform Komoot verfolgt werden.
Die Route ist ausgeschildert, kann aber auch über die Plattform Komoot verfolgt werden. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Über QR-Codes gelangt man zu den Hinweisen.
Über QR-Codes gelangt man zu den Hinweisen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Stollberg
Krimiwandern im Erzgebirge: Wie ein rätselhafter Einbruch Besucher anlocken soll
Von Ulrike Abraham
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Baupläne für einen Industriepark spalten Jahnsdorf. Hat der dubiose Investor im Rathaus geklaut? Keine Sorge: Der Fall ist fiktiv. Krimifreunde können ihn lösen – und durch schönste Natur wandern.

Im Jahnsdorfer Rathaus wurde geklaut. Der Tresor des Bürgermeisters: leergeräumt. Ein historisches Artefakt: weg. Der Tresorschlüssel lag in der Schreibtischschublade – jeder mittelmäßige Gelegenheitsdieb hätte ihn dort finden können, vermerken die Ermittler. Gleichzeitig spalten Baupläne für einen neuen Industriepark das Dorf. Hat der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
08:41 Uhr
3 min.
Stadion-Sicherheit: Personalisierte Tickets vom Tisch
In vielen Stadien hatte es zuletzt Proteste gegen die Pläne der Innenministerkonferenz gegeben. (Archivbild)
Nach wochenlangen Protesten der aktiven Fanszenen stehen einige der geplanten Maßnahmen bei der Innenministerkonferenz nicht auf der Agenda. DFB und DFL haben indes einen deutlichen Appell.
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
23.10.2025
2 min.
Schnelle Hilfe bei Herzstillstand: Ort im Erzgebirge stellt Defibrillator auf
Bürgermeister Albrecht Spindler (v.l.), Markus Gansauge und Mario Mai am neuen Gerät.
Diese Woche ist am Feuerwehr-Gerätehaus in Jahnsdorf ein Defibrillator in Betrieb genommen worden, mit dem sich im Notfall Leben retten lässt. Auch ungeschulte Ersthelfer sollen mit diesem helfen können.
André März
08:41 Uhr
4 min.
Reiste ein Flüchtling aus Sachsen nach Berlin, um dort für den IS zu morden? Heute sagt das Opfer aus
Berlin, 20. November: Der Angeklagte Wassim al-M. sitzt zu Prozessbeginn im Saal des Kriminalgerichts Moabit.
Im Februar 2025 wollte sich ein spanischer Tourist das Holocaust-Mahnmal in Berlin anschauen. Plötzlich wurde er mit einem Messer attackiert. Heute wird der Tourist vor Gericht zur Tat befragt.
Patrick Hyslop
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Mehr Artikel