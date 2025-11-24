Krimiwandern im Erzgebirge: Wie ein rätselhafter Einbruch Besucher anlocken soll

Stollberg
Baupläne für einen Industriepark spalten Jahnsdorf. Hat der dubiose Investor im Rathaus geklaut? Keine Sorge: Der Fall ist fiktiv. Krimifreunde können ihn lösen – und durch schönste Natur wandern.
Im Jahnsdorfer Rathaus wurde geklaut. Der Tresor des Bürgermeisters: leergeräumt. Ein historisches Artefakt: weg. Der Tresorschlüssel lag in der Schreibtischschublade – jeder mittelmäßige Gelegenheitsdieb hätte ihn dort finden können, vermerken die Ermittler. Gleichzeitig spalten Baupläne für einen neuen Industriepark das Dorf. Hat der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.