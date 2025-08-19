Neubau geht im Erzgebirge ans Netz: Seifersdorf hat neue Kläranlage

Stollberg
Die Wasserwerke Westerzgebirge haben einen Drei-Millionen-Projekt in Seifersdorf umgesetzt. Anwohner waren von der neuen Kläranlage im Vorfeld gar nicht begeistert.
Dass er stolz ist, kann Frank Kippig, der Geschäftsführer der Wasserwerke Westerzgebirge, nicht leugnen. Für knapp 3,3 Millionen Euro hat sein Unternehmen im Jahndsorfer Ortsteil Seifersdorf eine neue Kläranlage gebaut. Nach Wasserwerke-Angaben war das auch zwingend notwendig. Die alte Anlage hatte Korrosionsschäden an Trägern, Lagerungen,...
