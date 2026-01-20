MENÜ
  • „Pflege geht nur von Mensch zu Mensch“ – Seniorenzentrum in Thalheim verzeichnet viele Bewerber

Studentin Celine Queck (li.) im Gespräch mit Praxisanleiterin Carola Knappe. Bild: Ralf Wendland
Studentin Celine Queck (li.) im Gespräch mit Praxisanleiterin Carola Knappe. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
„Pflege geht nur von Mensch zu Mensch“ – Seniorenzentrum in Thalheim verzeichnet viele Bewerber
Von Ralf Wendland
Berufe in der Pflegebranche haben eine große Bandbreite und reichen vom Helferabschluss über Pflegefachkräfte bis hin zum Studium. Ein Weg, den auch Celine Queck gewählt hat.

In Zeiten des digitalen Wandels gibt es Berufe, in denen der Mensch unersetzbar bleibt. „Pflege geht nur von Mensch zu Mensch. Das kann keine Maschine ersetzen“, sagt Carola Knappe, Praxisanleiterin im Azurit-Seniorenzentrum Drei Tannen. In Thalheim zeigt sich in der Praxis, wie vielfältig die Wege in der Branche sind: Die Bandbreite reicht...
Mehr Artikel