Rettungshubschrauber landet auf A 72 bei Stollberg: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Autos

Ein Verletzter und ein kilometerlanger Stau – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A 72 bei Stollberg. Was die Polizei zur Unfallursache weiß.

Auf der A 72 in Fahrtrichtung Chemnitz ist es am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Stollberg-West und Stollberg-Nord fuhren fünf Pkw ineinander. Laut Polizei wurde dabei ein 22-Jähriger leicht verletzt.