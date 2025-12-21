MENÜ
  Rettungshubschrauber landet auf A 72 bei Stollberg: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Autos

Fünf Autos fuhren auf der A 72 bei Stollberg ineinander. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.
Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Autobahn musste für den Verkehr voll gesperrt werden.
Ein kilometerlanger Stau bildete sich.
Rettungshubschrauber landet auf A 72 bei Stollberg: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Autos
Redakteur
Von André März, Jürgen Freitag
Ein Verletzter und ein kilometerlanger Stau – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A 72 bei Stollberg. Was die Polizei zur Unfallursache weiß.

Auf der A 72 in Fahrtrichtung Chemnitz ist es am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Stollberg-West und Stollberg-Nord fuhren fünf Pkw ineinander. Laut Polizei wurde dabei ein 22-Jähriger leicht verletzt.
