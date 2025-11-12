Starke Sonneneruption: Polarlichter erhellen den Himmel im Erzgebirge

In der Nacht zum Mittwoch erstrahlte der Himmel in Rottönen. Es waren Polarlichter. Doch wie entstehen diese eigentlich?

Derzeit kann man in Deutschland wieder intensive Polarlichter beobachten. In der Nacht zum Mittwoch zeigten sich diese auch über dem Erzgebirge in intensiven Rottönen. Gegen 2 Uhr hatten Nachtschwärmer unter anderem rund um Zwönitz die Chance, sie zu beobachten.