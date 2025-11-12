Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In sattem Rosarot erstrahlte der Himmel über Zwönitz. Bild: André März
In sattem Rosarot erstrahlte der Himmel über Zwönitz. Bild: André März
Stollberg
Starke Sonneneruption: Polarlichter erhellen den Himmel im Erzgebirge
Redakteur
Von André März, Katrin Hofmann
In der Nacht zum Mittwoch erstrahlte der Himmel in Rottönen. Es waren Polarlichter. Doch wie entstehen diese eigentlich?

Derzeit kann man in Deutschland wieder intensive Polarlichter beobachten. In der Nacht zum Mittwoch zeigten sich diese auch über dem Erzgebirge in intensiven Rottönen. Gegen 2 Uhr hatten Nachtschwärmer unter anderem rund um Zwönitz die Chance, sie zu beobachten.
