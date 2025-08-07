Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Azurit-Gruppe ist für ihre Ausbildung ausgezeichnet worden.
Die Azurit-Gruppe ist für ihre Ausbildung ausgezeichnet worden. Bild: Azurit Thalheim
Stollberg
Unternehmensgruppe mit Haus in Thalheim gehört bundesweit zu besten Ausbildungsbetrieben
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Azurit-Gruppe hat eine Auszeichnung erhalten. Doch was verdienen die Azubis in der Pflege?

Die Azurit-Gruppe, die in Thalheim das Seniorenzentrum „Drei Tannen“ betreibt, ist mit dem Siegel „Top Ausbildung Deutschland 2025“ ausgezeichnet worden. Das Unternehmen gehört demnach bundesweit zum ersten Prozent der besten Ausbildungsbetriebe. Als Grundlage dient eine Metaanalyse des Instituts „Leading Employers“, die die Qualität...
