Unternehmensgruppe mit Haus in Thalheim gehört bundesweit zu besten Ausbildungsbetrieben

Die Azurit-Gruppe hat eine Auszeichnung erhalten. Doch was verdienen die Azubis in der Pflege?

Die Azurit-Gruppe, die in Thalheim das Seniorenzentrum „Drei Tannen“ betreibt, ist mit dem Siegel „Top Ausbildung Deutschland 2025“ ausgezeichnet worden. Das Unternehmen gehört demnach bundesweit zum ersten Prozent der besten Ausbildungsbetriebe. Als Grundlage dient eine Metaanalyse des Instituts „Leading Employers“, die die Qualität...