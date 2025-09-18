Vermächtnis eines 97-Jährigen aus dem Erzgebirge: Ziegelschleppen für erste Nachkriegs-Schule Sachsens

In der riesigen Oberschule im kleinen Auerbach werden bis heute Kinder unterrichtet - derzeit etwa 250. Das ist auch Menschen wie Heinz Hähle zu verdanken. Der Mann half beim Bau mit - vor 76 Jahren.

Ob er der letzte Überlebende ist? Der damals mit den vielen anderen kurz nach dem Krieg die Oberschule in Auerbach mit aufgebaut hat? Die erste neue Schule nach dem Zweiten Weltkrieg - in ganz Sachsen. Heinz Hähle überlegt. „Gute Frage. Ich kannte ja sehr viele, die damals mit angepackt haben. Aber die sind meines Wissens alle gestorben. Ich... Ob er der letzte Überlebende ist? Der damals mit den vielen anderen kurz nach dem Krieg die Oberschule in Auerbach mit aufgebaut hat? Die erste neue Schule nach dem Zweiten Weltkrieg - in ganz Sachsen. Heinz Hähle überlegt. „Gute Frage. Ich kannte ja sehr viele, die damals mit angepackt haben. Aber die sind meines Wissens alle gestorben. Ich...