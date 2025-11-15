Von Handwerker-Frühstück bis Veggie-Catering: Wie sich ein Gastrobetrieb im Erzgebirge neu erfindet

Zehn Jahre Bistro, unzählige Herausforderungen: Franziska Kempe feiert mit ihrem Gastrobetrieb Jubiläum – und spricht offen über Erfolge, Krisen und den langen Atem, den Selbstständige heute brauchen.

Mit einer Tasse Kaffee sitzt Franziska Kempe am Tisch – ihr gegenüber Janine Nicke von der IHK Regionalkammer Erzgebirge, die nicht mit leeren Händen zu Besuch gekommen ist. Im Gepäck hat sie eine Ehrenurkunde anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Kempe Bistro & Catering in Stollberg. „Die Zeit verging doch schneller als gedacht“,...