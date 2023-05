Wie ein Unternehmer die Stollberger Kegelbahn rettete und zur WM-tauglichen Arena machte

Die Kegel fallen. Alle neune? Das klackernde Geräusch ist die Hintergrundmusik in der Weltmeisterschaftsarena Stollberg. Die deutschen Nationalmannschaften der Kegler und Keglerinnen treten am 6. Mai zum Länderspiel gegen Tschechien an. Sie bereiten sich auf die Weltmeisterschaft vor, die demnächst in Kroatien stattfindet. Die Begegnung in...