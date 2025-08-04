Wie eine Genossenschaft im Erzgebirge die Energiewende vorantreibt

Die Genossenschaft Erzgebirgsenergie hat ihr zweites Solarprojekt realisiert – nach einer Kita in Thalheim auf einer Grundschule in Neudorf. Möglich wurde das erst durch die finanzielle Beteiligung von Bürgern aus der Region. Wie genau?

Auf dem Dach der Grundschule in Neudorf, Gemeinde Sehmatal, spielt sich die Energiewende ab: Die Genossenschaft Erzgebirgsenergie hat auf der Einrichtung jetzt eine Photovoltaikanlage in Betrieb gesetzt. Das Schulgebäude ist damit das zweite Dach im Erzgebirge, das von dieser Genossenschaft mit Sonnenkraft bestückt wurde - nach der Kita... Auf dem Dach der Grundschule in Neudorf, Gemeinde Sehmatal, spielt sich die Energiewende ab: Die Genossenschaft Erzgebirgsenergie hat auf der Einrichtung jetzt eine Photovoltaikanlage in Betrieb gesetzt. Das Schulgebäude ist damit das zweite Dach im Erzgebirge, das von dieser Genossenschaft mit Sonnenkraft bestückt wurde - nach der Kita...