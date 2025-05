„Wir verlieren unsere zweite Mutti“ – Schule im Erzgebirge will Schulsozialarbeiterin nicht gehen lassen

Franziska Illig ist als Schulsozialarbeiterin in Zwönitz unverzichtbar. Schüler kommen mit ihren Sorgen zu ihr. Doch ihre Stelle ist bedroht. Warum ist die Schulsozialarbeit so wichtig?

Als Schulsozialarbeiterin ist Franziska Illig am Matthes-Enderlein-Gymnasium in Zwönitz eine gefragte Ansprechpartnerin. Täglich kommen die Schüler mit ihren kleinen und großen Sorgen zu ihr. Doch in den vergangenen Tagen kommt eine Frage immer wieder. „Die kleineren Schüler sind völlig aufgelöst und fragen ständig, warum ich gehe und...