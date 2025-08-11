Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der JFV Westsachsen nutzt die Sportstätten in Mitteldorf. Doch damit soll Schluss sein.
Der JFV Westsachsen nutzt die Sportstätten in Mitteldorf. Doch damit soll Schluss sein. Bild: Carsten Wagner
Stollberg
Zoff in Mitteldorf: Verein wirft Fußballer raus
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein auswärtiger Verein ist größter Nutzer der Sportanlage in Mitteldorf. Nach wiederkehrenden Problemen soll der Vertrag nicht verlängert werden. Ist das letzte Wort gesprochen?

Trikots mit Vereinslogo, Rucksäcke und andere Fanartikel: Erst kürzlich hat der JFV Westsachsen seinen Onlineshop eröffnet. Auch sportlich gehen es die Lößnitzer ambitioniert an – mit modernen Trainingsmethoden wollen sie Talenten den Weg in die Nachwuchsleistungszentren ebnen. Im lokalen Umfeld jedoch hakt es: Der Nutzungsvertrag für die...
