Zwönitzer vergeben Gold, Silber und Bronze

Stollberg
Ein Ehrenamt zu begleiten ist oftmals eine sportliche Aufgabe. Die Stadt Zwönitz hat zum Tag der Deutschen Einheit engagierte Bürger mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.
Es ist kein sportlicher Wettkampf, und doch spielen Leistung, Engagement und Durchhaltevermögen eine wesentliche Rolle bei Aufgaben, die im Ehrenamt übernommen werden. In Zwönitz wurde der feierliche Rahmen der Gedenkveranstaltung zum 35. Tag der Deutschen Einheit am Platz der Einheit genutzt, um engagierte Bürger mit der Verdienstmedaille der...
