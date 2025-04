App schlägt Alarm: Wieder Polarlichter im Erzgebirge?

Experten erwarten für dieses Jahr eine starke Sonnenaktivität. Wann sich der Blick gen Himmel wirklich lohnt.

Die Sonne ist wieder aktiv. Polarlicht-Apps haben in den vergangenen Tagen den sogenannten Kp-Index im roten Bereich angezeigt. Das Maß für die Stärke eines Sonnensturms reicht von 0 (geringe Aktivität) bis 9 (intensiver geomagnetischer Sturm). Für diese Woche war an mehreren Tagen ein Kp-Index von 5 prognostiziert. In der Nacht zu Sonntag...