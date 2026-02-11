MENÜ
Bernd Neubert (r.) und Matthias Bender heben Figuren von den Tellern.
Bernd Neubert (r.) und Matthias Bender heben Figuren von den Tellern. Bild: Christof Heyden
Die Ortspyramide in Borstendorf wurde am Wochenende abgebaut.
Die Ortspyramide in Borstendorf wurde am Wochenende abgebaut. Bild: Christof Heyden
Farbe platzt von den Figuren, das Holz fault.
Farbe platzt von den Figuren, das Holz fault. Bild: Christof Heyden
Die 18 Figuren stehen zur Inspektion auf der Treppe.
Die 18 Figuren stehen zur Inspektion auf der Treppe. Bild: Christof Heyden
Bernd Neubert löst die Figuren von den Tellern.
Bernd Neubert löst die Figuren von den Tellern. Bild: Christof Heyden
Zschopau
Borstendorfs Pyramide braucht neue Figuren – sonst droht Verfall
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

18 Figuren plus Hund haben in dieser Saison 66 Betriebstage durchgehalten. Warum der Verein jetzt eine komplette Erneuerung plant, was das kostet und wie die Bevölkerung helfen kann.

Die Borstendorfer Ortspyramide hat viele Jahre dem Wetter standgehalten – aber selbst zähe Holztypen haben Grenzen. Nach fast sechs Jahrzehnten im Einsatz brauchen die Figuren auf dem 7,50 Meter hohen Schmuckstück eine Verjüngungskur. Farbe allein reicht nicht mehr.
