Borstendorfs Pyramide braucht neue Figuren – sonst droht Verfall

Zschopau
18 Figuren plus Hund haben in dieser Saison 66 Betriebstage durchgehalten. Warum der Verein jetzt eine komplette Erneuerung plant, was das kostet und wie die Bevölkerung helfen kann.
Die Borstendorfer Ortspyramide hat viele Jahre dem Wetter standgehalten – aber selbst zähe Holztypen haben Grenzen. Nach fast sechs Jahrzehnten im Einsatz brauchen die Figuren auf dem 7,50 Meter hohen Schmuckstück eine Verjüngungskur. Farbe allein reicht nicht mehr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.