Schnitzer im Erzgebirge initiieren Spendenaktion: König, Heiliger Christer und Beerenfrau benötigen Hilfe

Zschopau
Mit dem diesjährigen Pyramidenanschieben in Borstendorf ist zugleich ein ehrgeiziges Vorhaben in Schwung gekommen: Die alternde Ortspyramide muss dringend aufgearbeitet werden.
Die Ortspyramide in Borstendorf dreht auch 2025 seine Runden, doch der obligatorische Routinescheck vor dem Aufbau brachte ein ernüchterndes Ergebnis: An wenigstens sechs der Figuren hat der Zahn der Zeit mächtig genagt.
