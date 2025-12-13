MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Schnitzer im Erzgebirge initiieren Spendenaktion: König, Heiliger Christer und Beerenfrau benötigen Hilfe

Matthias Bender (l.) und Mike Glöckner sind schon an einer Holzstudie für die neu zu fertigenden Figuren tätig.
Matthias Bender (l.) und Mike Glöckner sind schon an einer Holzstudie für die neu zu fertigenden Figuren tätig. Bild: Christof Heyden
Die Borstendorfer Pyramide bedarf der „Ersten Hilfe“: Auch am König hat der Zahn der Zeit genagt.
Die Borstendorfer Pyramide bedarf der „Ersten Hilfe“: Auch am König hat der Zahn der Zeit genagt. Bild: Christof Heyden
Im Innern sind die Figuren verfault.
Im Innern sind die Figuren verfault. Bild: Repro: Christof Heyden
Die Borstendorfer Pyramide soll bis zum 100. Geburtstag 2027 aufgearbeitet werden.
Die Borstendorfer Pyramide soll bis zum 100. Geburtstag 2027 aufgearbeitet werden. Bild: Christof Heyden
Matthias Bender (l.) und Mike Glöckner sind schon an einer Holzstudie für die neu zu fertigenden Figuren tätig.
Matthias Bender (l.) und Mike Glöckner sind schon an einer Holzstudie für die neu zu fertigenden Figuren tätig. Bild: Christof Heyden
Die Borstendorfer Pyramide bedarf der „Ersten Hilfe“: Auch am König hat der Zahn der Zeit genagt.
Die Borstendorfer Pyramide bedarf der „Ersten Hilfe“: Auch am König hat der Zahn der Zeit genagt. Bild: Christof Heyden
Im Innern sind die Figuren verfault.
Im Innern sind die Figuren verfault. Bild: Repro: Christof Heyden
Die Borstendorfer Pyramide soll bis zum 100. Geburtstag 2027 aufgearbeitet werden.
Die Borstendorfer Pyramide soll bis zum 100. Geburtstag 2027 aufgearbeitet werden. Bild: Christof Heyden
Zschopau
Schnitzer im Erzgebirge initiieren Spendenaktion: König, Heiliger Christer und Beerenfrau benötigen Hilfe
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem diesjährigen Pyramidenanschieben in Borstendorf ist zugleich ein ehrgeiziges Vorhaben in Schwung gekommen: Die alternde Ortspyramide muss dringend aufgearbeitet werden.

Die Ortspyramide in Borstendorf dreht auch 2025 seine Runden, doch der obligatorische Routinescheck vor dem Aufbau brachte ein ernüchterndes Ergebnis: An wenigstens sechs der Figuren hat der Zahn der Zeit mächtig genagt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
10.10.2025
4 min.
Nachwuchs im Schnitzerhäusel Krumhermersdorf: Kinder entdecken das Holzhandwerk neu
Josefine und Jule (r). zeigen ihre Porträt-Schnitzversuche.
In Krumhermersdorf greifen Mädchen und Jungen wieder zum Schnitzeisen. Die fast 100 Jahre alte Gemeinschaft setzt auf neue Wege, um junge Menschen im Erzgebirge für das traditionelle Handwerk zu begeistern.
Christof Heyden
21.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Frauen retten die Bergmänner der Ortspyramide
Christine Uhlmann, Claudia Richter, Sylvia Reichel und Marion Weißbach (v. l.) in Aktion.
Mit Farbe, Pinsel, Spachtel und Holzkitt widmen sich die Krumhermersdorfer Schnitzer einem besonderen Exemplar. Die Ortspyramide wird fit für die bevorstehende Saison gemacht.
Christof Heyden
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
Mehr Artikel