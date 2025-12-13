Schnitzer im Erzgebirge initiieren Spendenaktion: König, Heiliger Christer und Beerenfrau benötigen Hilfe

Mit dem diesjährigen Pyramidenanschieben in Borstendorf ist zugleich ein ehrgeiziges Vorhaben in Schwung gekommen: Die alternde Ortspyramide muss dringend aufgearbeitet werden.

Die Ortspyramide in Borstendorf dreht auch 2025 seine Runden, doch der obligatorische Routinescheck vor dem Aufbau brachte ein ernüchterndes Ergebnis: An wenigstens sechs der Figuren hat der Zahn der Zeit mächtig genagt.