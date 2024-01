Der Dezember im mittleren Erzgebirge: mild und nass

Der letzte Monat des Jahres 2023 hatte wettertechnisch wieder einiges an Abwechslung zu bieten.

Der Dezember hat wettertechnisch viel an Abwechslung geboten. Gestartet ist er winterlich mit Schnee und Minusgraden. Gleich am 3. wurde die tiefste Temperatur mit minus 9,4 Grad Celsius gemessen. Doch lange hielt das Winterwetter nicht an. Am zweiten Adventswochenende war es Geschichte. Die Frage, ob es weiße Weihnachten gibt, blieb bis zuletzt...