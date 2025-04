„Es war schon als Kind mein Traum, in einem Holzhaus zu wohnen“: Von Leipzig in ein Tiny House im Erzgebirge

Ronny Alber wollte raus aus der Großstadt. An einen Ort, von dem er keinen Urlaub mehr braucht. Er fand ihn in im Erzgebirge und will so klein wie möglich wohnen: in einem Tiny House.

Ronny Albers Leben passt in Zukunft auf knapp 23 Quadratmeter: Links ringelt sich eine Treppe nach oben. Dort wird er schlafen. Rechts hat er seine Küchenzeile, dahinter kommt ein knapp zweieinhalb Quadratmeter großes Bad. Es riecht nach Fichte und Kiefer. Alber blickt aus dem Fenster seines zukünftigen Zuhauses: einem Tiny House – also einem...