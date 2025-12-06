Kündigungen in Gelenauer Kita: Gemeinderat verteidigt Vorgehen – Kritik an „Krankfeiern“

Zschopau
Nach den öffentlichen Reaktionen zur Lage in der „Kita Kunterbunt“ meldet sich Gemeinderat Robert Penzis zu Wort. Er spricht von überfälligen strukturellen Veränderungen, frühzeitigen Warnungen der Gemeinde – und kritisiert das Verhalten einzelner Mitarbeitender nach Zugang der Kündigungen.
Die Diskussion um den Trägerwechsel der „Kita Kunterbunt“ in Gelenau geht weiter. Nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass Mitarbeitende aus Küche, Reinigung und Hauswirtschaft kurz vor dem Übergang an die Johanniter gekündigt wurden, hat sich Gemeinderat Robert Penzis (Wählervereinigung Gelenau) zu Wort gemeldet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.