  Kündigungen in Gelenauer Kita: Gemeinderat verteidigt Vorgehen – Kritik an „Krankfeiern"

Informationen zur Kinderbetreuung in der Gelenauer „Kita Kunterbunt“ finden Eltern im Internet.
Informationen zur Kinderbetreuung in der Gelenauer „Kita Kunterbunt“ finden Eltern im Internet. Bild: Screenshot: Mike Baldauf/Quelle: Kita Kunterbunt
Zschopau
Kündigungen in Gelenauer Kita: Gemeinderat verteidigt Vorgehen – Kritik an „Krankfeiern“
Redakteur
Von Mike Baldauf
Nach den öffentlichen Reaktionen zur Lage in der „Kita Kunterbunt“ meldet sich Gemeinderat Robert Penzis zu Wort. Er spricht von überfälligen strukturellen Veränderungen, frühzeitigen Warnungen der Gemeinde – und kritisiert das Verhalten einzelner Mitarbeitender nach Zugang der Kündigungen.

Die Diskussion um den Trägerwechsel der „Kita Kunterbunt“ in Gelenau geht weiter. Nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass Mitarbeitende aus Küche, Reinigung und Hauswirtschaft kurz vor dem Übergang an die Johanniter gekündigt wurden, hat sich Gemeinderat Robert Penzis (Wählervereinigung Gelenau) zu Wort gemeldet.
