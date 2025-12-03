Kündigungswelle vor Weihnachten: Unruhe in Kita im Erzgebirge

Kurz vor der Übergabe der Gelenauer Kita „Kunterbunt“ an die Johanniter hat der bisherige Trägerverein Mitarbeitende aus Küche, Reinigung und Hauswirtschaft gekündigt. Die Gemeinde kritisiert den Verein, der Vorstand beruft sich auf späte Vorgaben – und Betroffene prüfen rechtliche Schritte.

Wenige Wochen vor der Übergabe der Gelenauer „Kita Kunterbunt“ an die Johanniter sorgt eine Kündigungswelle für Verunsicherung. Beschäftigte aus Küche, Hauswirtschaft und Reinigung erhielten in der vergangenen Woche ihre Kündigungen – nach eigener Darstellung ohne vorherige Hinweise und entgegen früherer Zusagen. Wenige Wochen vor der Übergabe der Gelenauer „Kita Kunterbunt“ an die Johanniter sorgt eine Kündigungswelle für Verunsicherung. Beschäftigte aus Küche, Hauswirtschaft und Reinigung erhielten in der vergangenen Woche ihre Kündigungen – nach eigener Darstellung ohne vorherige Hinweise und entgegen früherer Zusagen.