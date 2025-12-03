Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Hier fühlen wir uns wohl“ - Slogan am Zaun der Gelenauer „Kita Kunterbunt“ am Louis-Riedel-Weg.
Im Gebäude I der Gelenauer „Kita Kunterbunt“ am Louis-Riedel-Weg sind die Kinderkrippe, der Kindergarten und die Tagespflege untergebracht.
An der Straße der Einheit befindet sich neben der Gelenauer Grundschule im Gebäude II der Hort der „Kita Kunterbunt“.
Zschopau
Kündigungswelle vor Weihnachten: Unruhe in Kita im Erzgebirge
Redakteur
Von Mike Baldauf
Kurz vor der Übergabe der Gelenauer Kita „Kunterbunt“ an die Johanniter hat der bisherige Trägerverein Mitarbeitende aus Küche, Reinigung und Hauswirtschaft gekündigt. Die Gemeinde kritisiert den Verein, der Vorstand beruft sich auf späte Vorgaben – und Betroffene prüfen rechtliche Schritte.

Wenige Wochen vor der Übergabe der Gelenauer „Kita Kunterbunt“ an die Johanniter sorgt eine Kündigungswelle für Verunsicherung. Beschäftigte aus Küche, Hauswirtschaft und Reinigung erhielten in der vergangenen Woche ihre Kündigungen – nach eigener Darstellung ohne vorherige Hinweise und entgegen früherer Zusagen.
