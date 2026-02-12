Zoff in Gelenau: Kita-Mitarbeiter wollen sich mit Kündigung nicht abfinden und ziehen vor Gericht

Nach dem Trägerwechsel zu den Johannitern wirken die Kündigungen im nicht pädagogischen Bereich nach. Neun Betroffene sind laut dem bisherigen Vorstand Torsten Steidten vor Gericht gegangen, teils geht es auch um die Frage eines möglichen Betriebsüberganges.

Während die Johanniter die Kita Kunterbunt in Gelenau übernommen haben, kämpfen ehemalige Beschäftigte um ihre Jobs – vor Gericht. Neun sind nach Angaben des bisherigen Vereinsvorstands Torsten Steidten juristisch gegen ihre Kündigungen vorgegangen. Erste Gütetermine am Arbeitsgericht hat es gegeben. Während die Johanniter die Kita Kunterbunt in Gelenau übernommen haben, kämpfen ehemalige Beschäftigte um ihre Jobs – vor Gericht. Neun sind nach Angaben des bisherigen Vereinsvorstands Torsten Steidten juristisch gegen ihre Kündigungen vorgegangen. Erste Gütetermine am Arbeitsgericht hat es gegeben.