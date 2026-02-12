MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Zoff in Gelenau: Kita-Mitarbeiter wollen sich mit Kündigung nicht abfinden und ziehen vor Gericht

Die Johanniter haben die Kita Kunterbunt in Gelenau übernommen. Ehemalige Beschäftigte ziehen derweil vor Gericht (Symbolbild).
Die Johanniter haben die Kita Kunterbunt in Gelenau übernommen. Ehemalige Beschäftigte ziehen derweil vor Gericht (Symbolbild). Bild: Monika Skolimowska/dpa
Die Johanniter haben die Kita Kunterbunt in Gelenau übernommen. Ehemalige Beschäftigte ziehen derweil vor Gericht (Symbolbild).
Die Johanniter haben die Kita Kunterbunt in Gelenau übernommen. Ehemalige Beschäftigte ziehen derweil vor Gericht (Symbolbild). Bild: Monika Skolimowska/dpa
Zschopau
Zoff in Gelenau: Kita-Mitarbeiter wollen sich mit Kündigung nicht abfinden und ziehen vor Gericht
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Trägerwechsel zu den Johannitern wirken die Kündigungen im nicht pädagogischen Bereich nach. Neun Betroffene sind laut dem bisherigen Vorstand Torsten Steidten vor Gericht gegangen, teils geht es auch um die Frage eines möglichen Betriebsüberganges.

Während die Johanniter die Kita Kunterbunt in Gelenau übernommen haben, kämpfen ehemalige Beschäftigte um ihre Jobs – vor Gericht. Neun sind nach Angaben des bisherigen Vereinsvorstands Torsten Steidten juristisch gegen ihre Kündigungen vorgegangen. Erste Gütetermine am Arbeitsgericht hat es gegeben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:29 Uhr
2 min.
BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe
BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild)
Hybride Kriegsführung soll Menschen verunsichern und Demokratien schwächen. Bisher reagieren Deutschland und die EU darauf aber nicht mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen. Das könnte sich bald ändern.
06.12.2025
3 min.
Kündigungen in Gelenauer Kita: Gemeinderat verteidigt Vorgehen – Kritik an „Krankfeiern“
Informationen zur Kinderbetreuung in der Gelenauer „Kita Kunterbunt“ finden Eltern im Internet.
Nach den öffentlichen Reaktionen zur Lage in der „Kita Kunterbunt“ meldet sich Gemeinderat Robert Penzis zu Wort. Er spricht von überfälligen strukturellen Veränderungen, frühzeitigen Warnungen der Gemeinde – und kritisiert das Verhalten einzelner Mitarbeitender nach Zugang der Kündigungen.
Mike Baldauf
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
03.12.2025
4 min.
Kündigungswelle vor Weihnachten: Unruhe in Kita im Erzgebirge
„Hier fühlen wir uns wohl“ - Slogan am Zaun der Gelenauer „Kita Kunterbunt“ am Louis-Riedel-Weg.
Kurz vor der Übergabe der Gelenauer Kita „Kunterbunt“ an die Johanniter hat der bisherige Trägerverein Mitarbeitende aus Küche, Reinigung und Hauswirtschaft gekündigt. Die Gemeinde kritisiert den Verein, der Vorstand beruft sich auf späte Vorgaben – und Betroffene prüfen rechtliche Schritte.
Mike Baldauf
Mehr Artikel