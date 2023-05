Neue Musikshow im Drebacher Zeiss-Planetarium

Auf die Besucher des Zeiss-Planetariums Drebach wartet eine neue Musikshow: "Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon". Vor mittlerweile 50 Jahren erschien das Album "The Dark Side Of The Moon" der englischen Band. Es gehört zu den weltweit meistverkauften Musikalben. In der neuen Musikshow erleben die Besucher eine visuelle Neuinterpretation des...