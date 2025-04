Nächtlicher Feuerwehreinsatz für die Kameraden in Zschopau. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

Nächtlicher Feuerwehreinsatz für die Kameraden in Zschopau. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

Zschopau 14.04.2025

Rauchschwaden in der Nacht: Unbekannte zünden in Zschopau Papiercontainer an