Sein Name ist Programm: Wie der Erzgebirger Horst Süß seine 250.000 Bienen auch im Winter bei Laune hält

Raps-, Obstblüten- oder Lindenhonig – Horst Süß kennt jede Sorte. Er ist seit 60 Jahren Imker. Der Grünhainichener erklärt, warum die Linde „feuchte Füße“ braucht und warum die Biene dreimal um die Erde fliegen muss.

Wenn im Sommer in Horst Süß' Garten das geschäftige Summen erklingt, sind bis zu eine Viertelmillion Bienen unterwegs. Drei Bienenmagazine und eine kunstvoll geschnitzte Bienenbeute aus Holz beherbergen jeweils rund 60.000 Tiere. Seit 1965 ist der Grünhainichener Imker – und damit seit 60 Jahren mit Bienen und Natur tief verbunden.