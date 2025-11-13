Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Von dem Pult aus, das sich früher im Zschopauer Bahnhof befand, kann Martin Rösch auch heute noch die Weichen stellen.
Von dem Pult aus, das sich früher im Zschopauer Bahnhof befand, kann Martin Rösch auch heute noch die Weichen stellen. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Trotz Abriss: Weichen des alten Zschopauer Bahnhofs werden wieder gestellt
Von Andreas Bauer
Obwohl das Bahnhofsgebäude der Motorradstadt verschwunden ist, wird ein Teil der Technik von dort noch immer genutzt. Zu bestaunen ist sie ab Samstag bei der Ausstellung der Modelleisenbahner.

Es dauert etwas, doch dann beginnt das nächste Feld zu leuchten. Mit dem Drücken des Knopfes hat Martin Rösch den Zug tatsächlich in Bewegung versetzt. Wenn auch nur imaginär, denn der alte Zschopauer Bahnhof wurde im vergangenem Jahr abgerissen. Das originale Stellpult für die Weichen, das dort von 1981 bis 2007 genutzt wurde, hat der...
