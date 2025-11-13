Trotz Abriss: Weichen des alten Zschopauer Bahnhofs werden wieder gestellt

Zschopau
Obwohl das Bahnhofsgebäude der Motorradstadt verschwunden ist, wird ein Teil der Technik von dort noch immer genutzt. Zu bestaunen ist sie ab Samstag bei der Ausstellung der Modelleisenbahner.
Es dauert etwas, doch dann beginnt das nächste Feld zu leuchten. Mit dem Drücken des Knopfes hat Martin Rösch den Zug tatsächlich in Bewegung versetzt. Wenn auch nur imaginär, denn der alte Zschopauer Bahnhof wurde im vergangenem Jahr abgerissen. Das originale Stellpult für die Weichen, das dort von 1981 bis 2007 genutzt wurde, hat der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.