Zschopauer Feuerwehr rückt doppelt aus: Auf Löscharbeiten folgt Rettungseinsatz

Am Sonntag war zunächst eine Hecke in Brand geraten, danach mussten die Einsatzkräfte einer Person in misslicher Lage helfen.

Zu zwei Einsätzen mussten die Freiwillige Feuerwehr Zschopau am Sonntag ausrücken. Wie die Kameraden mitteilen, wurden die Rettungskräfte gegen 12.30 Uhr in die Witzschdorfer Straße alarmiert. Dort war eine Hecke in Brand geraten. Am Einsatzort wurde von zwei Seiten mit den Löscharbeiten begonnen. Anschließend wurde der Bereich mit der...