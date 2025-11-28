„Das Comeback der Autokraten: Thilo Mischke auf Spurensuche“

Kultur
Ungarn, USA, El Salvador: Thilo Mischke verfolgt den Bauplan moderner Autokratien – und trifft Experten, die erklären, warum Propaganda zum Treibstoff der neuen starken Männer geworden ist.
Mächtige Männer, harte Worte, weiche Institutionen: Die Bilder, mit denen Thilo Mischke in seiner neuen Reportage „Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten“ arbeitet, sind längst Teil unseres Alltags. Drohgebärden statt Kompromisssuche, Twitter-Tiraden statt Parlamentssaal, Inszenierung statt Auseinandersetzung – und die Frage, die...
