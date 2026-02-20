MENÜ
  • Grenzen überschreiten, Wunder zulassen: Olga Tokarczuks neue Erzählungen

Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk bei einer Lesung im Rahmen der Kulturinitiative Literaturschiff, in der alten Kurdirektion in Bad Ischl, fotografiert im Dezember 2025.
Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk bei einer Lesung im Rahmen der Kulturinitiative Literaturschiff, in der alten Kurdirektion in Bad Ischl, fotografiert im Dezember 2025. Bild: IMAGO/Rudolf Gigler
Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk bei einer Lesung im Rahmen der Kulturinitiative Literaturschiff, in der alten Kurdirektion in Bad Ischl, fotografiert im Dezember 2025. Bild: IMAGO/Rudolf Gigler
Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk bei einer Lesung im Rahmen der Kulturinitiative Literaturschiff, in der alten Kurdirektion in Bad Ischl, fotografiert im Dezember 2025. Bild: IMAGO/Rudolf Gigler
Grenzen überschreiten, Wunder zulassen: Olga Tokarczuks neue Erzählungen
Von Ulrich Steinmetzger
Die polnische Nobelpreisträgerin erzählt von Doppelgängern, Erinnerungen und existenziellen Momenten. „Spiel auf vielen Trommeln“ entfaltet einen literarischen Sog zwischen Realität und Fantastik.

Vielfältige Grenzüberschreitungen durchziehen das Werk der polnischen Schriftstellerin Olga Tokarczuk. Die Nobelpreisträgerin von 2019 zeigt immer wieder, wie sich ihre Figuren dem üblichen Tagesgeschäft entziehen, weil sie nach Überraschungen jenseits des ermüdenden Trotts suchen. Dabei überschreitet sie häufig die gängige Rationalität...
