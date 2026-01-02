„Ich will aber!“ Warum Knallfreunde keine guten Argumente mehr für private Feuerwerks-Exzesse haben

Kultur
Nach der Silvesternacht mit Toten, Schwerverletzten und Angriffen auf Einsatzkräfte wird erneut über ein Feuerwerksverbot gestritten. Doch die Debatte greift zu kurz: Weder pauschale Verbote noch plakativer Freiheitsdrang liefern überzeugende Antworten.
Die Einschläge kommen näher: Nach den gesammelten Sprengstoff-Meldungen aus der Silvesternacht (zwei tote Teenager, einige zerstörte Hände und hunderte Festnahmen unter anderem wegen Böllerwürfen auf Polizisten und Rettungskräfte) flammt hierzulande die Diskussion um ein Verbot von Feuerwerkskörpern neu auf. Wasser auf die Mühlen sind die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.