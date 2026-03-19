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Kultur
„Ich wollte nie Kinder haben“: Warum es im Jahr 2026 okay sein sollte, diesen Satz zu sagen
Von Claudia Rahnfeld
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Immer mehr Frauen entscheiden sich bewusst gegen die Mutterschaft. Ist das eine gesellschaftliche Entwicklung, die uns besorgen muss? Oder wird da etwas übersehen?

„Und? Wann ist es bei euch so weit?“ Kaum eine Lebensentscheidung wird so hartnäckig kommentiert wie diese: Wer mit Mitte dreißig ohne Kinder lebt, kennt die irritierten Blicke, die halb besorgten Nachfragen und die implizite Annahme, hier fehle etwas. Unhinterfragt unterstellt wird damit meist, dass es sich um ein Defizit, eine Phase oder...
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