Nur gut jede zweite junge Sächsin plant eine Zukunft mit Kindern

Sachsen
Krisen, Geldsorgen, Partnersuche: Immer mehr Frauen in Sachsen sehen Kinder nicht mehr als festen Teil ihres Lebens.
Für Frauen in Sachsen gehören Kinder nicht mehr selbstverständlich zur Zukunftsplanung. Das geht aus einer vom Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit und dem sächsischen Sozialministerium vorgestellten Studie hervor. Demnach sind Kinder nur noch für 57 Prozent der befragten Frauen fester Teil ihres Lebensentwurfs. Vor zwölf Jahren war...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.