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Nur noch für 57 Prozent der befragten Frauen sind Kinder fester Teil ihres Lebensentwurfs.
Nur noch für 57 Prozent der befragten Frauen sind Kinder fester Teil ihres Lebensentwurfs. Foto: Britta Pedersen/dpa/Illustration
Nur noch für 57 Prozent der befragten Frauen sind Kinder fester Teil ihres Lebensentwurfs.
Nur noch für 57 Prozent der befragten Frauen sind Kinder fester Teil ihres Lebensentwurfs. Foto: Britta Pedersen/dpa/Illustration
Sachsen
Nur gut jede zweite junge Sächsin plant eine Zukunft mit Kindern
Redakteur
Von Udo Lindner
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Krisen, Geldsorgen, Partnersuche: Immer mehr Frauen in Sachsen sehen Kinder nicht mehr als festen Teil ihres Lebens.

Für Frauen in Sachsen gehören Kinder nicht mehr selbstverständlich zur Zukunftsplanung. Das geht aus einer vom Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit und dem sächsischen Sozialministerium vorgestellten Studie hervor. Demnach sind Kinder nur noch für 57 Prozent der befragten Frauen fester Teil ihres Lebensentwurfs. Vor zwölf Jahren war...
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