Kulturhauptstadt: Michael Ballack kommt am Freitag als Preisträger zur Gala nach Chemnitz

Dieser Name wurde bis zuletzt geheim gehalten: Der Fußballstar, der in Chemnitz seine Karriere begann, wird morgen neben vielen weiteren Promis in der Stadt zur Kulturpreisgala erwartet. Ein anderer Star freut sich darüber ganz besonders.

Es wird der Abend mit der höchsten Promidichte, die Chemnitz je erlebt haben dürfte: Zu den Ausgezeichneten der Europäischen Kulturpreisgala im Opernhaus am Freitag gehören beispielsweise Schauspieler Matthias Schweighöfer, Eiskunstlaufkönigin Katarina Witt, Bergsteigerlegende Reinhold Messner, Modedesigner Wolfgang Joop, der Musiker Purple...