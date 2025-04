Purple Path eröffnet: Region um die Kulturhauptstadt Chemnitz wird zur Galerie

Mit einem Festakt wurde am Freitag das größte Projekt der Kulturhauptstadtregion, der Purple Path, in der Alten Baumwolle und im Kulturbahnhof in Flöha (im Bild) eröffnet. Mitglieder des Erzgebirgsensembles Aue begleiteten die Eröffnungsveranstaltung musikalisch. Bild: Ulf Dahl