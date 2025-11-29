Sterben im Vogtland mit Kraftklub: „Wenn wir uns alle eine kräftige Lungenentzündung einfangen, will ich, dass wir uns genau so im Jenseits wiederfinden“

Kultur
Die Band mit K hat ihre Geheimtour zum neuen Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ im Vogtland gestartet. Zum ersten Mal spielten Kraftklub alle Songs vor Publikum. Warum das Konzert wie im Himmel war.
Der Atem dampft, so kalt ist es. Nur knappe zwei Grad über Null. Kälte mit K. Kraftklub spielt trotzdem im gewohnten Sportjacken-Zwirn zum Lackschuh auf. An einem Ort, der wenige Stunden zuvor noch geheim war: Im Bierseitenhof von Oskar Pögl in Drochaus.
