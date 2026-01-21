Verzweiflung pur: „Wetten, dass..?“ mit den Kaulitz-Brüdern ist wie eine Gurkenmaske fürs tote Boomer-Fernsehen

Lasst ein altes Show-Format bitte endlich sterben, sagt unsere Autorin. Die Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz gehen mit dieser Entscheidung eine falsche Wette ein.

Manchmal scheint die Sehnsucht nach der vermeintlich guten, alten Zeit in Teilen der Gesellschaft so groß und übermächtig zu sein, dass wider jede Vernunft Entscheidungen getroffen werden, die einem Traumtaumel gleichen. Anders ist es nicht zu erklären, warum das ZDF seit Jahren versucht, mit aller Kraft ein offensichtlich längst totes...