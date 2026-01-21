MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Verzweiflung pur: „Wetten, dass..?“ mit den Kaulitz-Brüdern ist wie eine Gurkenmaske fürs tote Boomer-Fernsehen

Ob sie da nicht eine falsche Wette eingehen: die Brüder Bill und Tom Kaulitz.
Ob sie da nicht eine falsche Wette eingehen: die Brüder Bill und Tom Kaulitz. Bild: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Ob sie da nicht eine falsche Wette eingehen: die Brüder Bill und Tom Kaulitz.
Ob sie da nicht eine falsche Wette eingehen: die Brüder Bill und Tom Kaulitz. Bild: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Meinung
Kultur
Verzweiflung pur: „Wetten, dass..?“ mit den Kaulitz-Brüdern ist wie eine Gurkenmaske fürs tote Boomer-Fernsehen
Redakteur
Von Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lasst ein altes Show-Format bitte endlich sterben, sagt unsere Autorin. Die Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz gehen mit dieser Entscheidung eine falsche Wette ein.

Manchmal scheint die Sehnsucht nach der vermeintlich guten, alten Zeit in Teilen der Gesellschaft so groß und übermächtig zu sein, dass wider jede Vernunft Entscheidungen getroffen werden, die einem Traumtaumel gleichen. Anders ist es nicht zu erklären, warum das ZDF seit Jahren versucht, mit aller Kraft ein offensichtlich längst totes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
21.01.2026
3 min.
Kaulitz-Brüder: Machen eine "Wetten, dass..?"-Sendung
In ihrem Podcast kündigen Bill und Tom Kaulitz an, "Wetten, dass..?" zu übernehmen.
Bill und Tom Kaulitz wollen mit Spaß und Starpower "Wetten, dass..?" aufmischen. In ihrem Podcast bestätigen die beiden Gerüchte, wonach sie den TV-Klassiker übernehmen - wenn auch nicht dauerhaft.
20.01.2026
3 min.
TV-Hammer: Übernehmen die Kaulitz-Brüder jetzt „Wetten, dass ...“ ?
Vor gut zwei Jahren hatten die Brüder schon einmal mit der Idee kokettiert, „Wetten, dass ...“ zu übernehmen.
Mit einem rätselhaften Post hat das ZDF jetzt selbst TV-Spekulationen ausgelöst. Demnach könnten Bill und Tom Kaulitz schon bald den Show-Klassiker „Wetten, dass ....“ wieder auferstehen lassen.
Jürgen Becker
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
Mehr Artikel