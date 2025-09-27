Von der Revolution zur Diktatur: „Farm der Tiere“ am Schauspiel Chemnitz

Die Premiere der Orwell-Fabel überzeugt gleich doppelt: Der schauspielerische Nachwuchs fegt mit Leidenschaft über die Bühne und präsentiert das Stück aus dem Jahr 1945 mit beklemmender Aktualität.

Schweine an die Macht – so könnte man George Orwells berühmte Fabel zusammenfassen. Was als Revolution zum Nutzen aller tierischen Bewohner der Farm beginnt, endet als Diktatur der Schweine. 1945 erschien die Geschichte vom Aufstand der Tiere gegen ihren Herrn, den Bauern Jones. Der britische Autor und überzeugte Sozialist wurde als Eric...