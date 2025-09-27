Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Von der Revolution zur Diktatur: „Farm der Tiere“ am Schauspiel Chemnitz

Albert Kaliuzhnyi (links) und Wenzel Schneider in „Farm der Tiere“ am Schauspiel Chemnitz.
Albert Kaliuzhnyi (links) und Wenzel Schneider in „Farm der Tiere“ am Schauspiel Chemnitz. Bild: Nasser Hashemi
Albert Kaliuzhnyi (links) und Wenzel Schneider in „Farm der Tiere“ am Schauspiel Chemnitz.
Albert Kaliuzhnyi (links) und Wenzel Schneider in „Farm der Tiere“ am Schauspiel Chemnitz. Bild: Nasser Hashemi
Kultur
Von der Revolution zur Diktatur: „Farm der Tiere“ am Schauspiel Chemnitz
Von Grit Aurich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Premiere der Orwell-Fabel überzeugt gleich doppelt: Der schauspielerische Nachwuchs fegt mit Leidenschaft über die Bühne und präsentiert das Stück aus dem Jahr 1945 mit beklemmender Aktualität.

Schweine an die Macht – so könnte man George Orwells berühmte Fabel zusammenfassen. Was als Revolution zum Nutzen aller tierischen Bewohner der Farm beginnt, endet als Diktatur der Schweine. 1945 erschien die Geschichte vom Aufstand der Tiere gegen ihren Herrn, den Bauern Jones. Der britische Autor und überzeugte Sozialist wurde als Eric...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
07.09.2025
4 min.
Kindermusical gegen Klimawandel: Zootiere versuchen im Chemnitzer Fritz Theater die Welt zu retten
Szene aus „Gut gebrüllt Löwe“, dem neuen Musical des Fritz Theaters aus Chemnitz.
Mit „Gut gebrüllt, Löwe“ hat Isabelle Weh ein Musical für die ganze Familie verfasst und inszeniert, bei dem Tiere mit umgeschriebenen ABBA-Songs dem Klimawandel den Kampf ansagen.
Sarah Hofmann
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
6 min.
„Die Schule der magischen Tiere 4“ begeistert Fans in Chemnitz
Lara und Helene (rechts) sind beide 9 Jahre alt und echte Fans der magischen Tiere.
Ob Rabbat, Ida oder Jo – die Wintersteinschule macht Kinderträume wahr. Chemnitz erlebte beim Schlingel-Festival einen magischen Ausnahmezustand.
Henni Henrion
Mehr Artikel