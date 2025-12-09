Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Welche Farbe hat der Osten: Chemnitzer Verein veröffentlicht „Pochen-Logbuch“

Ist die Farbe des Ostens gar ein leuchtendes Sonnengelb? Zumindest ist es der Einband des neuen „Pochen-Logbuch. 2023–2025“.
Ist die Farbe des Ostens gar ein leuchtendes Sonnengelb? Zumindest ist es der Einband des neuen „Pochen-Logbuch. 2023–2025“. Bild: Mark Frost/Pochen
Eröffnung eines Symposiums bei „Pochen“.
Eröffnung eines Symposiums bei „Pochen“. Bild: Peter Roßner/Pochen
Auch „kulinarische Interventionen“ wie diese gehören manchmal zum Programm von „Pochen“.
Auch „kulinarische Interventionen“ wie diese gehören manchmal zum Programm von „Pochen“. Bild: Tim Gassauer/Pochen
Einblick in die „Pochen“-Ausstellung „Woraus wir gemacht sind“ mit einer Arbeit von Minh Duc Pham im Vordergrund, die sich auf die in der DDR propagierte Völkerfreundschaft bezieht.
Einblick in die „Pochen“-Ausstellung „Woraus wir gemacht sind“ mit einer Arbeit von Minh Duc Pham im Vordergrund, die sich auf die in der DDR propagierte Völkerfreundschaft bezieht. Bild: Franziska Kurz
Das leuchtend gelbe „Pochen-Logbuch“ hält vielfarbige Perspektiven bereit.
Das leuchtend gelbe „Pochen-Logbuch“ hält vielfarbige Perspektiven bereit. Bild: Mark Frost
Ist die Farbe des Ostens gar ein leuchtendes Sonnengelb? Zumindest ist es der Einband des neuen „Pochen-Logbuch. 2023–2025“.
Ist die Farbe des Ostens gar ein leuchtendes Sonnengelb? Zumindest ist es der Einband des neuen „Pochen-Logbuch. 2023–2025“. Bild: Mark Frost/Pochen
Eröffnung eines Symposiums bei „Pochen“.
Eröffnung eines Symposiums bei „Pochen“. Bild: Peter Roßner/Pochen
Auch „kulinarische Interventionen“ wie diese gehören manchmal zum Programm von „Pochen“.
Auch „kulinarische Interventionen“ wie diese gehören manchmal zum Programm von „Pochen“. Bild: Tim Gassauer/Pochen
Einblick in die „Pochen“-Ausstellung „Woraus wir gemacht sind“ mit einer Arbeit von Minh Duc Pham im Vordergrund, die sich auf die in der DDR propagierte Völkerfreundschaft bezieht.
Einblick in die „Pochen“-Ausstellung „Woraus wir gemacht sind“ mit einer Arbeit von Minh Duc Pham im Vordergrund, die sich auf die in der DDR propagierte Völkerfreundschaft bezieht. Bild: Franziska Kurz
Das leuchtend gelbe „Pochen-Logbuch“ hält vielfarbige Perspektiven bereit.
Das leuchtend gelbe „Pochen-Logbuch“ hält vielfarbige Perspektiven bereit. Bild: Mark Frost
Kultur
Welche Farbe hat der Osten: Chemnitzer Verein veröffentlicht „Pochen-Logbuch“
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das über 200 Seiten dicke Buch verhandelt in kurzweiliger Form Themen unserer Zeit: von Fragilität bis Resilienz, von Mitteleuropa bis Osten, von Chemnitz bis Lwiw. Ein Buch, das ein bisschen hilft, im gefühlten Wahnsinn der Welt klarzukommen.

Welche Farbe hat der Osten? Schaut man auf das „Pochen-Logbuch“, dann muss es wohl ein Sonnengelb sein. Schaut man in das „Logbuch“, könnte es auch ein Ostalgiegrau-Mikroelektronikmetallic sein. Es kommt auf die Perspektive an. Von denen hat das „Logbuch“ etliche zu bieten. Die neu erschienene Publikation des Chemnitzer Vereins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
7 min.
Wir gehen rein: Die Küche aus der Garage - wie die Kuratorin des Kuha-Garagenprojekts wohnt
 14 Bilder
Garagen-Kuratorin Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka in ihrer Chemnitzer Küche, in der ein altes, orangefarben gestrichenes und auf die Seite gelegtes Fenster als Spritzschutz für den Herd dient.
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka zwischen upgecycelten Küchenregalen, polnischer Suppe, japanischer Kunst und Kofferaufklebern aus alten Zeiten.
Katharina Leuoth
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
24.09.2025
10 min.
Chemnitzer Kunstprojekt in der Ukraine: „Ich komme in dem Land an meine Grenzen“
Benjamin Gruner aus Chemnitz hat eine Ausstellung in Iwano-Frankiwsk mit kuratiert und erlebte in der Ukraine emotionale Achterbahnfahrten.
Benjamin Gruner vom „Spinnerei“-Verein in Chemnitz hat eine Ausstellung mit deutschen und ukrainischen Künstlern in Iwano-Frankiwsk mitorganisiert. Die Vernissage wurde vom Krieg eingeholt – einer der Künstler starb kurz zuvor als Soldat. Im Interview erzählt Benjamin Gruner, warum ihn Besuche in der Ukraine an seine Grenzen bringen, warum er trotzdem hinfährt und was Kunst im Krieg mit Menschen macht.
Katharina Leuoth, Oleksandra Patlai
Mehr Artikel