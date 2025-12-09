Welche Farbe hat der Osten: Chemnitzer Verein veröffentlicht „Pochen-Logbuch“

Das über 200 Seiten dicke Buch verhandelt in kurzweiliger Form Themen unserer Zeit: von Fragilität bis Resilienz, von Mitteleuropa bis Osten, von Chemnitz bis Lwiw. Ein Buch, das ein bisschen hilft, im gefühlten Wahnsinn der Welt klarzukommen.

Welche Farbe hat der Osten? Schaut man auf das „Pochen-Logbuch“, dann muss es wohl ein Sonnengelb sein. Schaut man in das „Logbuch“, könnte es auch ein Ostalgiegrau-Mikroelektronikmetallic sein. Es kommt auf die Perspektive an. Von denen hat das „Logbuch“ etliche zu bieten. Die neu erschienene Publikation des Chemnitzer Vereins...