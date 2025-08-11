Kommentar: Das Hausarztprinzip allein wird‘s nicht richten

Patienten sollen künftig immer zuerst zum Hausarzt. Die Angst, dort dann noch länger zu warten, ist begründet - wenn sich nicht noch mehr ändert.

Fast jeder zweite Patient ist nach einer aktuellen Forsa-Umfrage mit unserem Gesundheitssystem unzufrieden. Wenn ich ehrlich bin, gehöre ich dazu. Nicht etwa, weil die Ärzte schlechte Arbeit leisten. Sondern weil es trotz steigender Beiträge immer schwieriger wird, einen Facharzttermin zu bekommen - nicht nur auf dem Land. Wird es das...