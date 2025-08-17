Achtung Waldbesucher: Nächste Woche beginnt Holzeinschlag im Gebiet Flöhaer Struth

Die Arbeiten sollen laut Sachsenforst bis Ende März 2026 dauern. Waldwege dürfen dann nicht mehr betreten werden.

Voraussichtlich ab Mitte nächster Woche beginnt der Holzeinschlag im Revier Augustusburg, verteilt über das gesamte Gebiet Flöhaer Struth. Wie der Staatsbetrieb Sachsenforst weiter informiert, sollen die Arbeiten bis Ende März 2026 andauern. Begonnen werde die Durchforstung in jungen Fichtenbeständen, nach dem Abfall des Laubes folgen Laub-...