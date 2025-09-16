Augustusburgs Schloss-Burger: So schmeckt die Hommage an Kurfürstin Anna

Flöha
Die Akteure des Fördervereins haben in der Gourmetküche getüftelt: deftig-herzhaft mundet die kulinarische Offerte, deren Rezeptur von Annas Kräutergarten inspiriert ist.
Burg(er)-Geschichte einmal anders - von dieser Idee ist die kulinarische Offerte des Fördervereins Augustusburg bestimmt: Aber wie könnte ein echter Augustusburger Leckerbissen schmecken?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.