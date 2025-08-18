Blitzer in Lichtenwalde und Flöha werden abgebaut

Der Landkreis hat aber noch weitergehende Pläne. Die betreffen vier stationäre Blitzer-Anlagen an vielbefahrenen Straßen in Mittelsachsen. Zu einem Vorhaben gibt es auch Kritik.

Sie zählen zu den Einnahmequellen des Landkreises Mittelsachsen, sollen der Verkehrssicherheit dienen und sorgen für Ärger bei ertappten Autofahrern: stationäre Blitzer. Nun sollen zwei der neun vom Kreis betriebenen Anlagen abgebaut werden. Das betrifft die Anlage an der Augustusburger Straße in Flöha sowie die Blitzer an der Staatsstraße... Sie zählen zu den Einnahmequellen des Landkreises Mittelsachsen, sollen der Verkehrssicherheit dienen und sorgen für Ärger bei ertappten Autofahrern: stationäre Blitzer. Nun sollen zwei der neun vom Kreis betriebenen Anlagen abgebaut werden. Das betrifft die Anlage an der Augustusburger Straße in Flöha sowie die Blitzer an der Staatsstraße...