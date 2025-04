Die letzten Vertreter ihrer Zunft: Seltene Gewerke am Dorfmuseum in Gahlenz

Das Dorfmuseum im Oederaner Ortsteil hat zu einer Zeitreise eingeladen. Besucher tauchten in die Welt der Landwirtschaft vor über 100 Jahren ein.

Vertreter seltener Gewerke haben die Gäste am Gahlenzer Dorfmuseum am Sonntag in die Vergangenheit entführt. Olaf Eichhorn etwa verbindet damit Erinnerungen an seinen Großvater. Mit großem Interesse verfolgte er die Handarbeiten von Christina Halm-Gerstenberg. Sie geht als Korbmacherin auf Reisen und hat sich das Besenbinden von erfahrenen...