Seit 30 Jahre Geschäftsbeziehungen: Ralf Forberger hat erneut 270 Pfefferkuchenherzen für die Oper Chemnitz gebacken.
Seit 30 Jahre Geschäftsbeziehungen: Ralf Forberger hat erneut 270 Pfefferkuchenherzen für die Oper Chemnitz gebacken. Bild: Christof Heyden
Die Knusperhexe darf schon mal Probe stehen, Ralf Forberger aus Falkenau baut ihr Knusperhaus.
Die Knusperhexe darf schon mal Probe stehen, Ralf Forberger aus Falkenau baut ihr Knusperhaus. Bild: Christof Heyden
Kundenwunsch Hexenhaus: Die Fassade aus Lebkuchenteig steht.
Kundenwunsch Hexenhaus: Die Fassade aus Lebkuchenteig steht. Bild: Christof Heyden
Fugenmasse aus Eiweiß mit Zucker und Zitrone ergibt auch den Schnee.
Fugenmasse aus Eiweiß mit Zucker und Zitrone ergibt auch den Schnee. Bild: Christof Heyden
Lebkuchensegmente sind die leckeren Bausteine für das Hexenhaus von Ralf Forberger.
Lebkuchensegmente sind die leckeren Bausteine für das Hexenhaus von Ralf Forberger. Bild: Christof Heyden
Der Schornstein des Hexenhauses wird aufgesetzt.
Der Schornstein des Hexenhauses wird aufgesetzt. Bild: Christof Heyden
Fugenmasse ist Eiweiß mit Zucker und Zitrone. Sie ergeben auch den Schnee.
Fugenmasse ist Eiweiß mit Zucker und Zitrone. Sie ergeben auch den Schnee. Bild: Christof Heyden
Flöha
Falkenauer Meister backt 250 Lebkuchenherzen für das Chemnitzer Theater
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Knusper, knusper, knäuschen - wer bastelt die neuen Pfefferkuchenhäuschen für die Kinderoper „Hänsel und Gretel“? - Bäckermeister Ralf Forberger aus Falkenau und sein Hexenbauwerk.

In einer Falkenauer Backwerkstatt läuft ein spezielles naschhaftes Aufbauwerk: das von essbaren Hexenhäusern und Lebkuchenherzen sowie Pfefferkuchenschindeln. „Auch in diesem Jahr beliefern wir wieder die Städtischen Theater Chemnitz. Für die Aufführung der Kinderoper Hänsel und Gretel fertigen wir 250 Lebkuchenherzen“, so der Falkenauer...
