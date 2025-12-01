Falkenauer Meister backt 250 Lebkuchenherzen für das Chemnitzer Theater

Knusper, knusper, knäuschen - wer bastelt die neuen Pfefferkuchenhäuschen für die Kinderoper „Hänsel und Gretel“? - Bäckermeister Ralf Forberger aus Falkenau und sein Hexenbauwerk.

In einer Falkenauer Backwerkstatt läuft ein spezielles naschhaftes Aufbauwerk: das von essbaren Hexenhäusern und Lebkuchenherzen sowie Pfefferkuchenschindeln. „Auch in diesem Jahr beliefern wir wieder die Städtischen Theater Chemnitz. Für die Aufführung der Kinderoper Hänsel und Gretel fertigen wir 250 Lebkuchenherzen", so der Falkenauer...