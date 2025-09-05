Feuerwehr Flöha packt an: Vorbereitungen für das große Fest laufen auf Hochtouren

Ein Wochenende im Zeichen der Freundschaft: Die Feuerwehr Flöha und ihre Gäste aus Amendingen feiern gemeinsam und entdecken Chemnitz.

Im Dienstplan der Feuerwehr Flöha gibt es für diesen Freitag einen Extra-Eintrag. Die Mitglieder der Truppe treffen sich, um bei einem gemeinsamen Arbeitseinsatz das Feuerwehrfest vorzubereiten, dass am 6. und 7. September an der Rettungswache an der Turnerstraße stattfindet.