Matthias Rehwagen (vorne) und Colin Auerbach packten bei den Aufbauarbeiten mit an. Bild: Silvio Schindler/FFW Flöha
Matthias Rehwagen (vorne) und Colin Auerbach packten bei den Aufbauarbeiten mit an. Bild: Silvio Schindler/FFW Flöha
Flöha
Feuerwehr Flöha packt an: Vorbereitungen für das große Fest laufen auf Hochtouren
Von Knut Berger
Ein Wochenende im Zeichen der Freundschaft: Die Feuerwehr Flöha und ihre Gäste aus Amendingen feiern gemeinsam und entdecken Chemnitz.

Im Dienstplan der Feuerwehr Flöha gibt es für diesen Freitag einen Extra-Eintrag. Die Mitglieder der Truppe treffen sich, um bei einem gemeinsamen Arbeitseinsatz das Feuerwehrfest vorzubereiten, dass am 6. und 7. September an der Rettungswache an der Turnerstraße stattfindet.
