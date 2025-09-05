Feuerwehr Flöha packt an: Vorbereitungen für das große Fest laufen auf Hochtouren

Flöha
Ein Wochenende im Zeichen der Freundschaft: Die Feuerwehr Flöha und ihre Gäste aus Amendingen feiern gemeinsam und entdecken Chemnitz.
Im Dienstplan der Feuerwehr Flöha gibt es für diesen Freitag einen Extra-Eintrag. Die Mitglieder der Truppe treffen sich, um bei einem gemeinsamen Arbeitseinsatz das Feuerwehrfest vorzubereiten, dass am 6. und 7. September an der Rettungswache an der Turnerstraße stattfindet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.