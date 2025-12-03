Fröbel-Café eröffnet: Oederaner Kita setzt auf Gemeinschaft

Im Fröbel-Café der Kita „Sonnenland“ wird Advent zur Zeit der Begegnung und des Miteinanders. Eltern und Großeltern finden einen Ort, um in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.

Die Kita „Sonnenland" in Oederan lädt zu einer neuen Begegnungsrunde ins Haus, ins neue Fröbel-Café. „Am zweiten und vierten Mittwoch des Monats offerieren Eltern, Omas und Opas 15 bis 17 Uhr das Angebot", so Anne Wagner, seit 2018 Leiterin der städtischen Kita. Die Idee: gemütlich mit Kindern und Angehörigen zusammen sein und...